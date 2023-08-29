Под Новосибирском клещ укусил ребенка в висок: его везли в больницу в сопровождении ДПС

В Новосибирской области клещ укусил ребенка в висок. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирской области клещ укусил ребенка в висок. Его пришлось экстренно везти в городскую больницу. На помощь пришли сотрудники ДПС.

— Когда мы были на даче, моего младшего сына укусил клещ, прямо в висок. Обнаружили клеща и тут же поехали в детскую травму. Дело было в воскресенье, а дача у нас в Плотниково, ни для кого не секрет какие там пробки в сторону Новосибирска, — написал отец ребенка в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Выезжая на трассу, обнаружил патрульный автомобиль, на эмоциях, подбегая, на ходу объяснил что случилось. Они без промедления скомандовали следовать за ними.

Гаишники сопроводили машину сибиряков до больницы. Ребенка обследовали: к счастью, клещ оказался «чистым».

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