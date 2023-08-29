В Новосибирске застройщик передаст мэрии детсад на Островского до конца 2023 года. Источник фото: Анатолий Локоть

В Новосибирске застройщик передаст мэрии детсад на 150 мест на улице Островского до конца 2023 года. Открыть его планируют в начале 2024 года.

- Застройщик возводит объект на собственные средства, после чего намерен безвозмездно передать его муниципалитету. Это первый подобный опыт, - написал в Telegram-канале мэр Анатолий Локоть.

Новый корпус закрепят за детсадом № 484.

Мебель, игрушки учебные пособия, оборудование для пищеблока и прачечной купят за счет городского бюджета. На это власти выделят 17,7 миллионов рублей.

Планируется, что новый детский сад закроет потребность микрорайона в местах для дошкольников.

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