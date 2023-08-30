+26 градусов и солнце обещают в Новосибирске 30 августа

30 августа потеплеет до +26. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние дни августа выдадутся тёплыми. 30 августа в Новосибирске ночью температура составит +14...+16 градусов, а днём повысится до +24...+26.

— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-восточный ветер подует со скоростью 6-11 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области жара поднимется до +23...+28 градусов. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, днем по западу местами кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром местами туманы