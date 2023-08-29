«Палец разорвало до мяса, разбило губу»: в Новосибирске упал забор, на котором сидели дети

В Новосибирске обрушился забор, на котором сидели дети. Источник фото: Александра Молокова

В Калининском районе Новосибирска на улице Фадеева 66/2 упал железный забор. При его обрушении пострадала девочка, рассказали КП-Новосибирск очевидцы события.

- Я подошла, когда уже все случилось. На земле остались капли крови. Очевидцы мне сказали, что девочка с подружкой залезли на забор, и он упал вместе с детьми. Одной из девочек прижало ногу, у нее до мяса разорвало палец и разбилась губа, - сказала Александра.

В разговоре с Александрой мама пострадавшей девочки рассказала, что у дочки больше всего поврежден палец.

На фото видно, что одна из секций забора выпала из конструкции. А на плитке видны капли крови, о которых говорила Александра.

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