В Новосибирске закрытие проезда по улице Чигорина продлили до 30 августа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске продлили срок закрытия проезда по улице Чигорина в районе улицы Комсомольской, 31а. Ограничение будет действовать до 30 августа.

- Это связано с проведением ООО «НТСК» аварийного ремонта на теплотрассе, - пояснили в мэрии.

Напомним, дорогу планировали перекрыть на две недели, с 4 по 18 июля, но работы затянулись.

Вместе с этим продолжают действовать изменения в работе четырех автобусов.

Так, автобус №96 на участке от улицы Оловозаводской до улицы Герцена будет ехать по Тюменской и Комсомольской. По тем же улицам проедет автобус №9 на участке от улицы Аникина до улицы Герцена. Автобус № 12 на участке от улицы Герцена до улицы Оловозаводской будет проезжать по Комсомольской и Тюменской. Автобус № 43 на участке от улицы Герцена до улицы Урманова проедет по Комсомольской, Тюменской, Оловозаводской и Обогатительной.

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