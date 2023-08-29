В Новосибирске прогнозируют дефицит гостиниц и апарт-отелей. Фото: Вадим ПОПОВ

В Новосибирске прогнозируют дефицит гостиниц и апарт-отелей. За последние шесть в город стало приезжать на 55, 6% больше туристов и гостей. И, по прогнозам аналитиков Центра анализа рынков, которые приводит РБК, в последующие три года рост продолжится, и выручка гостиниц увеличится почти в два раза — до 11, 6 миллиардов рублей.

В прошлом году туристы провели в новосибирских гостиницах и отелях 1, 7 миллионов ночей. Средний чек за сутки по городу составляет 3, 2 тысяч рублей. В среднем туристы приезжают в столицу Сибири на 2, 2 ночи.

Чаще всего в Новосибирск прибывают туристы из Москвы, Подмосковья и других регионов Сибири. Обобщенный портрет новосибирского туриста: без детей и с доходом от 35 до 60 тысяч рублей.

Загруженность номеров уже составляет 64%. И аналитики отмечают, что это свидетельствует о дефиците фонда.

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