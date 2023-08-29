Под Новосибирском мужчину отправили в колонию-поселение за пьяное ДТП

Под Новосибирском осудили устроившего пьяное ДТП мужчину.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
24-летнего жителя Новосибирской области осудили за пьяное ДТП. Приговор вынес Мошковский районный суд.
- В августе 2022 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero iO, двигаясь по Мошковскому району, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля, - говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
В аварии пострадал один из пассажиров авто. Его здоровью нанесен тяжкий вред.
Осужденного приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении. А также запретили в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с вождением.
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