Под Новосибирском мужчину отправили в колонию-поселение за пьяное ДТП

Под Новосибирском осудили устроившего пьяное ДТП мужчину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

24-летнего жителя Новосибирской области осудили за пьяное ДТП. Приговор вынес Мошковский районный суд.

- В августе 2022 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero iO, двигаясь по Мошковскому району, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля, - говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

В аварии пострадал один из пассажиров авто. Его здоровью нанесен тяжкий вред.

Осужденного приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении. А также запретили в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с вождением.

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