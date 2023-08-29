В Новосибирске на новые трамвайные остановки выделили 10,7 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске ищут подрядчика для обустройства остановок трамвая. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

На это МБУ «Городской центр организации дорожного движения» выделил 10,7 миллионов рублей.

Всего планируется установить девять новых остановочных комплексов. Они появятся по нечетной стороне Депутатской, около магазина «1000 мелочей» по четной стороне Мичурина, у стадиона «Спартак» по четно стороне Мичурина, у магазина «Детский мир» по четной стороне Трикотажной, на Волочаевской по четной стороне Дзержинского, у архитектурно – строительного университета по четной и нечетной стороне Гурьевской, у клуба Чехова по четной стороне Титова, в поселке Чемской по четной стороне Петухова.

Вместе с остановочным павильоном подрядчик установит урны для мусора, таблички и знаки. Размер остановки 4,3 метра в ширину и 2,65 метра в высоту.

Закончить работы, согласно договору, подрядчик должен до 30 октября 2023 года.

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