Под Новосибирском в тестовом режиме начал работу транспортно-логистический центр «Сибирский». Фото: Правительство НСО

Под Новосибирском в тестовом режиме начал работу транспортно-логистический центр «Сибирский». Этот терминал станет крупнейшим в Сибири.

— Запуск этого терминала принципиально поменяет движение контейнерных грузов, полувагонов на огромной территории от Дальнего Востока до европейской части нашей страны, — пояснил губернатор региона Андрей Травников.

Контейнерный терминал этого ТЛЦ может обслуживать одновременно несколько полносоставных контейнерных поездов. В перспективе мощность центра составит до 1 миллиона ДФЭ в год. На территории комплекса создадут также склады временного хранения, сортировку, таможенное оформление и фитосанитарный контроль.

Объем инвестиций в проект составил более 15 миллиардов рублей. Планируется, что в полную мощность ТЛЦ начнет работать осенью, но уже сегодня туда пришел первый технологический поезд, перегрузился с полувагонов на фитинговые платформы и отправился в европейскую часть России. До конца года терминал сможет принимать до пяти контейнерных поездов в сутки, к 25-му года — 15 поездов ежесуточно.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирской области стартовало строительство крупнейшего логистического центра Wildberries в Сибирском федеральном округе. Его площадь составит 150 тысяч квадратных метров. А запуск склада позволит создать 7 500 новых рабочих мест.

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