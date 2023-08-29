Матерился, лез в драку: пьяный дебошир из Новосибирска пригрозил взорвать самолет

Пьяный пассажир из Новосибирска грозился взорвать самолет. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Пьяный пассажир из Новосибирска устроил дебош на борту самолета, летевшего в Красноярск, и грозился взорвать его. О происшествии сообщает Telegram-канал «Борус».

- 39-летний мужчина, будучи пьяным, хватал стюардесс за одежду, матерился, провоцировал других пассажиров на драку и угрожал взорвать самолет, - говорится в сообщении.

По информации канала, в Красноярске мужчину забрали в отделение полиции, составили «административку» и отправили на медэкспертизу.

В пресс-службе УТ МВД России по СФО КП-Новосибирск обещали сообщить подробности инцидента. Однако на момент публикации комментария не поступило.

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