Матерился, лез в драку: пьяный дебошир из Новосибирска пригрозил взорвать самолет

Пьяный пассажир из Новосибирска грозился взорвать самолет.
Фото: Дарья АСЛАМОВА
Пьяный пассажир из Новосибирска устроил дебош на борту самолета, летевшего в Красноярск, и грозился взорвать его. О происшествии сообщает Telegram-канал «Борус».
- 39-летний мужчина, будучи пьяным, хватал стюардесс за одежду, матерился, провоцировал других пассажиров на драку и угрожал взорвать самолет, - говорится в сообщении.
По информации канала, в Красноярске мужчину забрали в отделение полиции, составили «административку» и отправили на медэкспертизу.
В пресс-службе УТ МВД России по СФО КП-Новосибирск обещали сообщить подробности инцидента. Однако на момент публикации комментария не поступило.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер