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НовостиПроисшествия29 августа 2023 13:54

Матерился, лез в драку: пьяный дебошир из Новосибирска пригрозил взорвать самолет

Пьяный пассажир из Новосибирска грозился взорвать самолет
Полина ШЕВЧЕНКО
Пьяный пассажир из Новосибирска грозился взорвать самолет.

Пьяный пассажир из Новосибирска грозился взорвать самолет.

Фото: Дарья АСЛАМОВА

Пьяный пассажир из Новосибирска устроил дебош на борту самолета, летевшего в Красноярск, и грозился взорвать его. О происшествии сообщает Telegram-канал «Борус».

- 39-летний мужчина, будучи пьяным, хватал стюардесс за одежду, матерился, провоцировал других пассажиров на драку и угрожал взорвать самолет, - говорится в сообщении.

По информации канала, в Красноярске мужчину забрали в отделение полиции, составили «административку» и отправили на медэкспертизу.

В пресс-службе УТ МВД России по СФО КП-Новосибирск обещали сообщить подробности инцидента. Однако на момент публикации комментария не поступило.

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