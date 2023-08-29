В Новосибирске отремонтируют сходы у дамбы Дмитровского моста. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске отремонтируют два лестничных схода у дамбы Дмитровского моста. Информация о поиске подрядчиков появилась на сайте госзакупок.

Работы проведут на сходах около улицы Фабричной, 18/1 и Фабричной, 55/5. Заказчиком выступает МКУ Новосибирска «Центральное». Сумма контрактов составляет 897, 4 тысячи рублей.

Бюджетом предусмотрены демонтаж лестниц, возведение лестничных сходов шириной три метра, установка перильного ограждения.

Отмечается, что материалы, используемые при монтаже сходов должны быть износостойкими и иметь гладкую поверхность. А сами работы производиться с минимальным количеством технических средств и механизмов.

Ремонтные работы стартуют 18 сентября, а завершатся 20 октября.

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