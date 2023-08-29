В Новосибирской области из-за засухи ожидается снижение урожая на 35%. Фото: Виталий ТИМКИВ

В Новосибирской области из-за засухи ожидается снижение урожая на 35%. По итогам уборочной кампании 2023 года собрать планируется около 2, 17 миллионов тонн зерна. По итогам прошлого года валовой сбор зерновых составил 3 миллиона 395 тысяч тонн.

— Прогнозируемый валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составляет 2 178, 6 тысяч тонн, — пояснил ТАСС министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

По словам министра, по предварительным данным, общая площадь пострадавших от погоды посевов сельхоз культур составила свыше 239 тысяч гектар.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в нескольких районах региона объявили режим ЧС из-за засухи.

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