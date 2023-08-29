В Новосибирске продолжают расти цены на бензин. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске продолжают расти цены на бензин. Стоимость на топливо начала повышаться в мае 2023 года.

Согласно данным Новосибирскстата, в июле стоимость бензина марки АИ-92 составила 48,88 рублей, марки АИ-95 - 52,84 рубля. Больше всего вырос в цене бензин марки АИ-98 - до 63,66 рублей. Цена на дизельное топливо поднялась до 61,41 рублей.

В среднем ежемесячный прирост к стоимости бензина составляет 1-2 рубля.

По данным сайта «Газпромнефти», бензин АИ-92 сейчас стоит 48,5-51 рубль за литр, АИ-95 - 53,5-56,5 рублей.

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