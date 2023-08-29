«Ушла за груздями»: в Новосибирской области четыре дня ищут пенсионерку в зеленом платке

Пенсионерку ищут 4 дня. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"
В Новосибирской области ушла с дачи и не вернулась 76-летняя Галина Федоровна Семина. Ее ищут уже 4 дня.
- Она пошла в лес за груздями. Тогда ее и видели последний раз. Сын ее приехал на дачу, а Галины Федоровны нет, - рассказали КП-Новосибирск дачники.
Известно, что пенсионерка была одета в черную жилетку, синие штаны, черные шлепки, зеленый платок.
Если вам что-то известно про местонахождение Галины Федоровны Семиной, сообщите по телефону 112 или 8 (800) 700-54-52.
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