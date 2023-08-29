В Новосибирске жители Плющихинского жилмассива остались без воды

Плющихинский жилмассив остался без воды.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
29 августа жители Плющихинского жилмассива в Новосибирске остались совсем без воды. Уже несколько часов водопроводные краны в домах на улицах Татьяны Снежиной и Виталия Потылицына пусты.
— В связи с аварией отключена холодное и горячее водоснабжение до устранения. Ведутся ремонтные работы, — сообщили в диспетчерской службе управляющей компании «Плющихинский».
Управляющая компания организовала подвоз питьевой воды по улицам Виталия Потылицына, 13 и Татьяны Снежиной, 49/1. Ориентировочное время, когда будет снова подключено водоснабжение в УК пока не сообщают.
Напомним, 7 августа больше 2 тысяч домов в Кировском районе Новосибирска остались без горячей воды.
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