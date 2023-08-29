В Новосибирском метро на эскалаторе упала женщина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске на станции метро «Речной вокзал» на эскалаторе упала женщина. Инцидент произошел 27 августа. Информацию об этом КП-Новосибирсе подтвердили в мэрии города.

- Женщина ехала на эскалаторе, держась за поручень, но облокотилась рукой балюстраду - неподвижную часть эскалатора. В связи с этим потеряла равновесие и упала. Дежурный моментально остановил эскалатор, женщине помогли подняться, - рассказали в мэрии города.

Известно, что женщина отказалась от госпитализации из-за отсутствия повреждений. Сотрудники метро вызвали ей такси.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о падении девушки на лестнице на станции метро «Студенческая». Очевидцы предположили, что сибирячка могла поскользнуться, так как лестницы были влажные.

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