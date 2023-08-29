Под Новосибирском началось строительство логистического центра Wildberries

Андрей Травников и Татьяна Бакальчук на стройплощадке будущего центра. Фото: Правительство НСО

В Новосибирской области стартовало строительство крупнейшего логистического центра Wildberries в Сибирском федеральном округе. Его площадь составит 150 тысяч квадратных метров. А запуск склада позволит создать 7 500 новых рабочих мест.

- Это крупнейший логистический объект для нашей компании в Сибири. И я думаю, что, по мере развития нашей компании, таким он будет оставаться, потому, что мы обычно увеличиваем объемы по мере роста и развития. Новосибирск – очень интересный для нас город. В первую очередь, благодаря тому, что здесь очень развит деловой климат, малое и среднее предпринимательство, - рассказала основательница, гендиректор Вайлдберриз Татьяна Бакальчук.

Завершить объект планируется в четвертом квартале 2025 года. Обойдётся стройка в 9,2 миллиардов рублей.

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