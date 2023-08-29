Дождь или солнце? Синоптики спорят, какая погода в Новосибирске будет на 1 сентября

На 1 сентября, хоть и будет тепло, но все же обещают дождь. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стал известен точный прогноз погода на 1 сентября в Новосибирске. Синоптики передают дождь в День знаний, однако идти он будет не весь день. Так некоторым ребятам повезет и мокнуть не придется.

— Днем пройдет небольшой дождь, температура составит +21…+23 градуса. Есть вероятность, что с прохождением фронта дождь начнется уже ночью и продлится до первой половины утра, тогда его не будет в обеденное время. Поэтому тем, кто пойдет на линейки утром, надо захватить зонты и ветровки, — сообщила КП-Новосибирск начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

При этом в погодных агрегаторах информация может быть другая: например, «Яндекс» на 1 сентября обещает солнечный день. Но эти данные менее достоверны, объясняют синоптики

— На сайтах с прогнозами отличаются расчетные методы. В программу закладываются основные предикторы погоды, и как машина рассчитает, такой и выдает результат. Анализа, человеческого фактора там нет, не учитываются все нюансы. Прогнозы уточняются только по мере приближения нужной даты. Если, например, на нас идет циклон, тогда сайты могут спрогнозировать дождь с более высокой точностью. Но если мы находимся на периферии циклона и вероятность дождей небольшая, как сейчас, то с прогнозами могут ошибаться, — объясняет Наталья Кичанова.

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