Названа причина смерти собаки-поводыря, погибшей в новосибирском троллейбусе

Ирина была с Вайтом 7 месяцев. Фото: соцсети

Стала известная точная причина смерти собаки-поводыря, которую ударило током в троллейбусе. Напомним, что трагедия произошла в июле этого года. Ирина Бурмистрова вместе с черным лабрадором Вайтом собирались ехать на работу. Когда пес поставил лапу на ступеньку, его ударило током, и он упал замертво.

Точную причину смерти собаки показало вскрытие.

- Она звучит так: «Остановка дыхания и сердца вследствие повреждения электрическим током», - рассказала КП-Новосибирск Ирина Бурмистрова.

Сейчас женщина подала документы для того, чтобы ей смогли дать новую собаку-поводыря. Пока что палочка-выручалочка - собака ее гражданского мужа.

- До настоящего времени, потерпевшей стороной не получены официальные заключения проводимых проверок со стороны правоохранительных и надзорных органов (СК РФ и Прокуратуры г.Новосибирска), однако полагаем, что отсутствие результатов проверок указанных органов, в настоящее время, не будут иметь решающего значения для компенсации причиненного потерпевшей стороне вреда, - рассказал КП-Новосибирск Евгений Шипилов, адвокат.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber