«Устроил тройное ДТП»: в Новосибирске суд конфисковал Skoda Octavia у пенсионера за пьяное вождение

Суд конфисковал авто у пьяного виновника ДТП. Фото: Влад КОМЯКОВ // Предоставлено прокуратурой Ленинского района

В Новосибирске нетрезвый пенсионер устроил тройное ДТП – суд конфисковал у него иномарку в счет государства. ДТП произошло 28 марта 2023 года возле ипподрома.

По данным прокуратуры, 64-летний водитель сел за руль пьяным, уже будучи лишенным прав за нетрезвое вождение. Он двигался по улице Станционная, напротив дома 97 к.1 врезался в автомобиль Hyundai, тот по инерции ударил Mitsubishi. Алкотестер показал превышение алкоголя в крови: 0,383 мг/л. ДТП обошлось без пострадавших и было оформлено с материальным ущербом.

- Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов с лишением права управления транспортным средством на срок 2 года. Кроме того, суд согласился с позицией государственного обвинителя и конфисковал принадлежащий осужденному автомобиль марки Skoda Octavia стоимостью 300 тысяч рублей. Это новая норма конфискации авто по данной статье, автомобиль конфискован в счет государства. Приговор в законную силу не вступил, – сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Виталий Перов.

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