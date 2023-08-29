В мэрии рассказали, когда в Новосибирске дадут отопление в 2023 году

Отопление в Новосибирске могут включить в сентябре.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В мэрии Новосибирске рассказали, когда в городе начнется отопительный сезон.
— Отопительный период должен начинаться не позднее того момента, когда на протяжении пяти дней среднесуточная температура воздуха поднимается не выше +8 градусов. При определении срока начала отопительного периода учитываются не только показатели текущей температуры наружного воздуха, но и климатические особенности региона, — сообщили в пресс-службе мэрии.
Сейчас дата включения отопления пока неизвестна. Согласно долгосрочным прогнозам «Яндекс.Погоды», дать тепло в дома могут в 20-х числах сентября.
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