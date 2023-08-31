«Увидела слежку и выбросила пакет»: в Новосибирске таксистка с любовником получили срок за наркоторговлю у вокзала

Работница такси совершила преступление на условном сроке. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске 43-летняя таксистка и ее 35-летний сожитель получили срок за продажу тяжелых наркотиков на вокзале «Новосибирск-Западный». Преступление случилось в июле 2022 года.

По данным следствия, 35-летний новосибирец сбывал тяжелые наркотики на вокзале «Новосибирск-Западный», оперативники вычислили его и установили слежку. После продажи наркотиков мужчина сел в белый «Датсун Ондо», брендированную под такси. Сотрудники полиции под прикрытием отправились следом.

- В районе улицы Киевская женщина-водитель заметила слежку, решила оторваться и ее сожитель выбросил сверток из окна машины. Сверток нашли у подъезда, внутри оказалось наркотическое вещество весом в 14 граммов. Вскоре подозреваемых задержали, – сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Ленинского района.

Таксистка и ее сожитель познакомились два года назад, оба были ранее судимы за хранение наркотиков. Женщина была разведена, вырастила двоих детей – старший сын пошел работать в авиацию, младшая дочь побеждала в олимпиадах в школе. Однако в мае 2022 года 43-летнюю таксистку осудили за хранение наркотиков условно, преступление она совершила в период испытательного срока. Следователи возбудили уголовное дело о сбыте наркотических средств и попытке сбыта в крупном размере. В августе 2023 года суд вынес приговор.

- Подсудимая признала вину только по первому эпизоду, ее сожитель признал вину по первому эпизоду, а выкинутое в окно вещество сказал, что якобы приобретал для личного употребления. Суд назначил подсудимому 11 лет в колонии строгого режима, подсудимая получила 8 лет и 6 месяцев в колонии общего режима с учетом неотбытого наказания. Приговор в законную силу не вступил, - сообщил КП-Новосибирск старший помощник прокурора Ленинского района Сергей Лукьянов.

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