Новосибирцев предупредили о резком похолодании на выходных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Новосибирска предупредили о приближающемся похолодании. На предстоящих выходных, 2 и 3 сентября, в городе будет +18. Об этом горожан предупредил начальник департамента по ЧС мэрии Новосибирска Сергей Куценко на аппаратном совещании 29 августа.

По словам Куценко, теплая погода продержится в Новосибирске до выходных. Воздух днем будет прогреваться до +25…+27 градусов.

– К выходным ждем понижение – до +18…_21 градуса. Также ожидаются дожди, местами сильные, – уточнил начальник департамента по ЧС мэрии Новосибирска.

Кроме того, в городе возможны утренние туманы. А в частном секторе и СНТ есть риск сезонных пожаров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber