Новосибирцев предупредили о резком похолодании на выходных.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Жителей Новосибирска предупредили о приближающемся похолодании. На предстоящих выходных, 2 и 3 сентября, в городе будет +18. Об этом горожан предупредил начальник департамента по ЧС мэрии Новосибирска Сергей Куценко на аппаратном совещании 29 августа.
По словам Куценко, теплая погода продержится в Новосибирске до выходных. Воздух днем будет прогреваться до +25…+27 градусов.
– К выходным ждем понижение – до +18…_21 градуса. Также ожидаются дожди, местами сильные, – уточнил начальник департамента по ЧС мэрии Новосибирска.
Кроме того, в городе возможны утренние туманы. А в частном секторе и СНТ есть риск сезонных пожаров.
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