В Новосибирске двухлетний малыш запер маму на балконе. Фото: МАСС.

В Новосибирске шалость двухлетнего ребенка обернулась неприятностью для его мамы. Пришлось вызывать спасателей на улицу Кропоткина.

– Днем 28 августа вызов поступил в Заельцовский район города. Специалисты, прибывшие на место, установили, что ребенок 2021 года рождения закрыл свою маму на балконе. Женщина попасть в квартиру не смогла, – говорится в сводке МАСС.

Спасатели обеспечили доступ в помещение. Шаловливого малыша передали маме. Помощь врачей ни женщине, ни ребенку не потребовалась.

Известно, что мама пробыла на балконе чуть больше 20-ти минут.

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