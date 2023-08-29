В Новосибирске двухлетний малыш запер маму на балконе. Фото: МАСС.
В Новосибирске шалость двухлетнего ребенка обернулась неприятностью для его мамы. Пришлось вызывать спасателей на улицу Кропоткина.
– Днем 28 августа вызов поступил в Заельцовский район города. Специалисты, прибывшие на место, установили, что ребенок 2021 года рождения закрыл свою маму на балконе. Женщина попасть в квартиру не смогла, – говорится в сводке МАСС.
Спасатели обеспечили доступ в помещение. Шаловливого малыша передали маме. Помощь врачей ни женщине, ни ребенку не потребовалась.
Известно, что мама пробыла на балконе чуть больше 20-ти минут.
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