В Новосибирской области завершились поиски женщины, заблудившейся в лесу. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирской области завершились поиски 44-летней женщины, пропавшей в лесу. Сообщалось, что сибирячка ушла из поселка Факел Революции в чащу 28 августа. И исчезла.

– Найдена. Жива, – проинформировали в ПСО «ЛизаАлерт НСО».

Ранее волонтеры объявляли срочный сбор на поиски женщины в лесу. С собой участников просили взять горячее питье, еду, средства защиты от насекомых. А также всем нужно было одеться по погоде.

При каких обстоятельствах сибирячку удалось найти, в ПСО не раскрыли.

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