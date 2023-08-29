В Новосибирской области завершились поиски женщины, заблудившейся в лесу. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".
В Новосибирской области завершились поиски 44-летней женщины, пропавшей в лесу. Сообщалось, что сибирячка ушла из поселка Факел Революции в чащу 28 августа. И исчезла.
– Найдена. Жива, – проинформировали в ПСО «ЛизаАлерт НСО».
Ранее волонтеры объявляли срочный сбор на поиски женщины в лесу. С собой участников просили взять горячее питье, еду, средства защиты от насекомых. А также всем нужно было одеться по погоде.
При каких обстоятельствах сибирячку удалось найти, в ПСО не раскрыли.
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