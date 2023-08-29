В Новосибирске девушка попалась на краже джема и вернула магазину 30 тысяч рублей

Фото: АБ ГВАРДИЯ

Кражи в Новосибирске происходят регулярно. Только на охраняемых Агентством Безопасности объектах ежедневно фиксируются десятки хищений чужого имущества, причиняющие материальный ущерб на сотни тысяч рублей. Кражи совершают и одиночки, и пары, а иногда - организованные группы. Задержанные за хищения лица обычно передаются сотрудникам полиции. С некоторыми мелкими воришками в магазинах разбираются сотрудники службы безопасности, что называется, не отходя от кассы.

8 тысяч рублей заплатила задержанная бойцами ГБР-75 вчера в десятом часу утра молодая женщина в супермаркете Железнодорожного района. Остановленная на выходе из магазина с продуктами на 500 рублей воровка сделала вид, что заплатить за товары просто забыла. Сотрудник службы безопасности торгового учреждения проверил задержанную по базе данных и выяснил, что ворует женщина не впервые. Ранее ее уже неоднократно уличали в совершении мелких краж, но при этом она ускользала от правоохранителей. И вот час расплаты настал. Для того чтобы избежать уголовной ответственности, женщина возместила весь причиненный ее кражами ущерб, после чего была отпущена.

Фото: АБ ГВАРДИЯ

Точно так же поступили и с задержанной вчера днем в Ленинском районе пожилой женщиной. В ее корзинке лежали сосиски, конфеты, салат и орехи на 1600 рублей, но в кассу бабушка внесла сумму в 10 раз больше - за все восемь совершенных ею ранее хищений.

Мужчина, которого задержали вчера в Центральном районе за кражу пачки печенья, был отпущен сразу, как только вернул товар обратно на прилавок. Стоимость пачки составляла всего 50 рублей, а задержанный в воровстве ранее замечен не был. Равно как и другой мужчина, пойманный в Ленинском районе на попытке кражи чекушки водки стоимостью 100 рублей. Он тоже был отпущен, а водка у него - изъята.

Сразу 30 тысяч рублей заплатила вчера вечером молодая особа, задержанная в магазине Заельцовского района. Пойманной на краже джема, сыра, повидла и консервированного кокосового молока девушке безопасники припомнили еще девять эпизодов совершенных ранее краж и в присутствии бойцов ГБР взыскали с нее всю сумму украденного. Внеся деньги в кассу, девушка избежала общения с представителями правоохранительных органов и предусмотренной за ее деяния уголовной ответственности.