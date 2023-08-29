Директор филиала РАНХиГС в Новосибирске Олег Федоров покинул свой пост

Олег Федоров ушел с поста директора Сибирского института управления РАНХиГС. Фото: siu.ranepa.ru

В Новосибирске накануне начала учебного года с поста директора Сибирского института управления РАНХиГС ушел Олег Федоров.

— Кто будет новым руководителем, пока неизвестно. Исполняющая обязанности — заместитель директора по образовательной деятельности Светлана Александровна Кожевникова, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Сибирского института управления.

По данным Телеграм-канала «Сказочный СИУ», пост директора может занять Андрей Осипов из филиала РАНХиГС в Волгограде.

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