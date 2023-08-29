Полет дронов в Новосибирске запретили 1 сентября и в дни выборов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске запретили полет дронов 1 сентября, в День знаний, а также в дни единого голосования. Об этом проинформировали в пресс-центре муниципалитета.

– В период проведения мероприятий, посвященных Дню знаний, а также в дни проведения единого дня голосования запрещается полет любых беспилотных воздушных судов, – говорится в официальном сообщении мэрии Новосибирска.

Известно, что решение об этом приняли на совместном заседании городской антитеррористической комиссии и оперативной группы. Мероприятие провели для обеспечения антитеррористической безопасности в объектах, где будет проходить голосование. Состоится оно в городе и регионе в период с 8 по 10 сентября.

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