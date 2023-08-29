Не отвечали на звонки и стуки: в Новосибирске 10-летний мальчик заперся в квартире с двухгодовалым братом

В Новосибирске 10-летний мальчик заперся в квартире с двухгодовалым братом. Фото: ГУ МЧС НСО.

В Новосибирске сотрудников МЧС вызвали родителей двоих мальчиков. Они сообщили, что их 10-летний сын остался дома с двухгодовалым братом. Дети закрылись в квартире и перестали выходить на связь: на стуки и звонки не отвечали. Попасть в квартиру взрослые не могли. Произошло все на улице Мичурина 28 августа.

– Бойцы ПСЧ №1 были на месте спустя пять минут после вызова, в 17:48. Квартира, чьи двери оказались закрыты, находилась на пятом этаже. Огнеборцы установили автолестницу и проникли в квартиру через окно, – рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Оказалось, что старший мальчик уснул. А его младший брат спокойно играл. Малыш как раз и запер дверь, пока родители ненадолго вышли из дома. С детьми все было в порядке.

– Дети, к счастью, не испугались, в отличие от их родителей, – заключили в МЧС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber