Стартовали продажи номеров во второй очереди гостиничного комплекса «Нескучный сад» в Сочи

Территория «Нескучного сада» будет зеленой весь год. Растения подобрали с учетом особенностей сочинского климата. Изображение: «Неометрия»

Федеральный девелопер «Неометрия» открыл продажи номеров во второй очереди премиального гостиничного комплекса «Нескучный сад». Он находится в Адлерском районе курорта рядом с морем и известными достопримечательностями.

Гостиничный комплекс «Нескучный сад» вписан в природный рельеф южной местности. Известное российское ландшафтное бюро Scape спроектировало три внутренних двора-гостиных, многоуровневую прогулочную зону, спортивные и детские площадки, уединенные локации для отдыха.

В распоряжении владельцев и гостей три бассейна, один из них с морской водой. Изображение: «Неометрия»

Над дизайном внутренних помещений гостиничного комплекса будет работать студия международного уровня «Сестры Сундуковы». У дизайнеров есть проекты в мировых столицах: Лондоне, Париже и Дубае. Интерьеры создадут в творческом сотрудничестве со студией Ploschadka.

- Спрос на гостиницы и отели Сочи очень велик и с каждым годом только повышается. Туристический поток на курорт растет, и мы видим большой интерес к «Нескучному саду» от клиентов со всей России. Здесь созданы прекрасные условия для отдыха и бизнес-туризма, что создает предпосылки для высокой заполняемости комплекса в любое время года, а также делает его ликвидным активом, позволяющим получать пассивный доход, - рассказала коммерческий директор «Неометрии» Ольга Нарт.

Для тех, кто приезжает по работе, организованы удобные зоны коворкинга и конференц-залы. Изображение: «Неометрия»

В этом году «Нескучный сад» стал обладателем престижной федеральной премии «Рекорды рынка недвижимости - 2023» в номинации «Лучший объект для инвестиций».

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