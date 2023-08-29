В Новосибирске отреставрируют художественный музей за 3,3 миллиона рублей

В Новосибирске ищут подрядчика для реставрации ограждения у художественного музея. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске планируют отреставрировать Государственный художественный музей, который находится по адресу Красный проспект, 5. Информацию о поиске подрядчика для реставрации опубликовали на сайте госзакупок.

Подрядчик должен капитально отремонтировать ограждение. За работы готовы заплатить 3 361 600 рублей. Конкурс продлится до 7 сентября, а весь ремонт он должен будет завершить к 15 ноября.

Новосибирский художественный музей находится в здании памятника архитектуры — Дома областных организаций (Сибревком). Его построили в 1925–1926 годах по проекту архитектора Андрея Крячкова. Сам музей был основан 7 января 1957 года, в нем находится одно из самых значительных собраний русского и зарубежного искусства XVI – начала XXI веков в Сибири.

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