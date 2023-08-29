Уносило на глубину: сибирячка, катавшаяся на сапе, попала в шторм

Жительница Новосибирска попала в шторм, катаясь на сапе.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Жительница Новосибирска чуть не погибла, когда каталась на сап-борде. Произошло все в августе на Новосибирском водохранилище. Женщину спасли сотрудники ГУ МЧС по Новосибирской области.
– Когда я возвращалась к берегу, начался шторм. К моему ужасу, я просто не могла сдвинуться с места, меня просто уносило на глубину! И тут неожиданно пришли на помощь сотрудники ГИМС Советского района - Цыганский Андрей и Халяпин Дмитрий. Они быстро взяли меня и мой сап на катер и доставили на берег, - написала сибирячка в благодарственном письме сотрудникам МЧС.
В ГУ МЧС по НСО напомнили, что при плохой погоде плавать на сапах запрещено. Несоблюдение техники безопасности чревато трагедиями.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер