Уносило на глубину: сибирячка, катавшаяся на сапе, попала в шторм

Жительница Новосибирска попала в шторм, катаясь на сапе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Новосибирска чуть не погибла, когда каталась на сап-борде. Произошло все в августе на Новосибирском водохранилище. Женщину спасли сотрудники ГУ МЧС по Новосибирской области.

– Когда я возвращалась к берегу, начался шторм. К моему ужасу, я просто не могла сдвинуться с места, меня просто уносило на глубину! И тут неожиданно пришли на помощь сотрудники ГИМС Советского района - Цыганский Андрей и Халяпин Дмитрий. Они быстро взяли меня и мой сап на катер и доставили на берег, - написала сибирячка в благодарственном письме сотрудникам МЧС.

В ГУ МЧС по НСО напомнили, что при плохой погоде плавать на сапах запрещено. Несоблюдение техники безопасности чревато трагедиями.

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