Средняя зарплата бюджетников в Новосибирской области за год выросла на 15%

Зарплаты бюджетников НСО выросли на 15%. Фото: Даниил ОПАРИН

Средняя зарплата работников бюджетных сфер в Новосибирской области за год выросла на 15%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Зарплата всех бюджетников в области за первое полугодие 2023 года составила 56 182,2 рублей в месяц (включая НДФЛ). На муниципальных городских предприятиях зарабатывают меньше — 47 874,9 рублей. За тот же период 2022 года эта сумма была меньше на 14,6% - 49 024 рубля.

Зарплаты отличаются по сферам деятельности. Больше всего получают в сфере страхования и финансов (72 787,5 рублей), науки (71 788,6 рублей), и работники профессиональной, научной и технической деятельности (67 458,3 рублей). На четвертом и пятом месте расположились ответственные за продажу и ремонт авто в бюджетной сфере (61554,9 рублей) и работники сферы спорта, культуры и досуга (60 047,9 рублей).

Меньше всего получают уборщики и мусорщики (30 027,8 рублей в месяц) и воспитатели в детских садах (39 236,2 рублей в месяц).

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