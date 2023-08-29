Директора турфирмы из Новосибирска судят на Камчатке за трагический тур. Фото: прокуратура Камчатский край.

На Камчатке начали судить директора новосибирской турфирмы. Его обвиняют в организации трагического похода. В результате которого погибли 8 человек. Судят его по части 3 статьи 228 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц».

– Государственный обвинитель Татьяна Хачатурян предъявила обвинение и суд приступил к рассмотрению дела в особом порядке проведения заседания, – сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Следующее заседание суда назначили на 11 сентября.

С момента трагедии прошел почти год. Началось роковое восхождение 30 августа 2022. Покорять Ключевскую сопку тогда отправились 12 человек. Они поднимались в связках по трое. В один момент один из туристов сорвался вниз. За собой он потянул еще двоих. Затем сорвалась еще одна «тройка». Изначально сообщалось о шести погибших. Но еще два туриста не пережили ночь. Двое остались на высоте 4 158 метров, еще двое − на высоте 3 300 метров Из-за плохой погоды спасатели не могли добраться до пострадавших. Осложняли ситуацию сильный ветер и плотная облачность.

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