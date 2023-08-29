В Новосибирске подросток на питбайке на скорости столкнулся с «Маздой». Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Калининском районе Новосибирска подросток 2009 года рождения, управлявший питбайком, врезался в иномарку. Произошла авария 28 августа на улице Богдана Хмельницкого.

– Несовершеннолетний водиетль питбайка не выдержал дистанцию и столкнулся с автомобилем «МАЗДА 3», под управлением водителя 1981 года рождения., который двигался в попутном направлении, – сообщает ГИБДД по Новосибирску.

В аварии пострадал подросток. Его с различными травмами госпитализировали.

В ГИБДД напомнили, что передвигаться на питбайке по дорогам общего пользования запрещено. Так как питбайк – спортивный инвентарь.

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