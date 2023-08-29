44-летняя женщина заблудилась в лесу в Новосибирской области. Фото: Александра БУДАЕВА

В Новосибирской области в лесу заблудилась Домина (Попова) Ольга Геннадьевна. 44-летняя женщина потерялась 28 августа.

Как сообщили в ПСО «ЛизаАлерт нСО», сибирячка ушла в лес из поселка Факел Революции, Быстровского сельсовета в Искитимском районе Новосибирской области.

Волонтеры объявили срочный сбор на поиск заблудившейся женщины.

– Место сбора: мост перед р. Каракан. Координаты места сбора: 54.471120, 82.424906 ВРЕМЯ сбора: 10:00 и далее по мере готовности, – говорится в сообщении поисково-спасательного отряда.

Участников поиска попросили взять с собой фонари, батарейки, скотч, репелленты, перекус и горячее пить. Также всем необходимо одеться по погоде.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в лесу в Новосибирской области заблудился 80-летний пенсионер с зеленым рюкзаком. Его нашли живым.

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