«Дети играют среди руин и гвоздей»: сибиряки жалуются на детскую площадку, заваленную строительным мусором

Бийчане жалуются на детскую площадку, заваленную строительным мусором. Фото: Илья Пятков/"Бийский рабочий"

Бийчане жалуются на детскую площадку, заваленную строительным мусором. Жители улицы ЖБИ-1, после того как возле дома № 5 снесли несколько старых многоквартирных домов и частных деревянных вынуждены жить среди руин. Сибиряки сами боятся ходить в темноте по дворам и опасаются отпускать гулять детей. Тянется история с последствиями сноса годами.

— Обещали нам убрать весь мусор и хлам, но в итоге вывезли только то, что им было нужно — кирпичи, шлакоблоки и так далее, а все остальное оставили — рассказала изданию «Бийский рабочий» Юлия Овчинникова, жительница дома ул. ЖБИ-1, д. 5.

Из-за открытых колодцев постоянно топит квартиры местных жителей, а из-за постоянного проезда техники в период разборки мусора «по кучкам» испортилась дорога — даже летом там стоят огромные лужи. А на месте детской площадки стоял вагончик для рабочих, который позже сгорел и горы строительного хлама. Среди всего этого встречаются неразрушенные стены старых бараков, их открытые подвалы и погреба, с торчащими из хлипких крышек гвоздями.

Местные жители стараются минимизировать риски своими силами: закрывают досками люди, сортируют хлам, но на все сил не хватает. Чтобы полностью исправить последствия нужна помощь большего количества людей и тяжелой техники.

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