В Новосибирске полиция устроила облаву на незаконных мигрантов на Хилокской

В Новосибирске полиция устроила облаву на незаконных мигрантов в ТЦ «Хилокский» и на Малыгинском рынке. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске полиция устроила облаву на незаконных мигрантов в ТЦ «Хилокский» и на Малыгинском рынке. Проходила проверка 23 августа. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков.

— В ходе проведенных мероприятий были задержаны и доставлены в дежурные части 40 иностранных граждан, составлен 21 протокол, 10 человек были помещены в спецприемник для дальнейшего выдворения, — сообщил Андрей Кульков.

Полиция проверила 49 объектов и выявила 175 нарушений миграционного законодательства, 21 человек был выдворен за пределы России.

Ранее КП-Новосибирск писала, что всего за 6 месяцев 2023 года в Новосибирскую область въехали 200 тысяч мигрантов. При этом регион покинули 136 тысяч. Чуть больше 40 тысяч из них приехали на заработки — то есть каждый второй. Об этом рассказали в отделе по вопросам трудовой миграции управления по вопросам миграции ГУ МВД региона.

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