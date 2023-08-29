Синоптики назвали самый жаркий день в Новосибирске на этой неделе: температура поднимется до +28 градусов

В Новосибирске последняя августовская неделя выдастся теплой.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске последняя августовская неделя выдастся теплой. В предпоследний летний день температура воздуха поднимется до +28 градусов.
— В среду, 30 августа, в Новосибирске будет ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ночью температура воздуха будет достигать +5…+10, местами +16 градусов, днем потеплеет до +23…+28 градусов. Ветер будет дуть со средней скоростью 6-11 метров в секунду, местами до 17 метров в секунду.
В последний летний день в Новосибирске станет холоднее. Температура воздуха будет достигать +18…+23 градусов.
Ранее КП-Новосибирск публиковала прогноз погоды на 1 сентября 2023 года.
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Опубликован уточненный прогноз погоды на 1 сентября в Новосибирске (подробнее).
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