«Пристроился за «скорой»: в Новосибирске водитель плюнул в автомобилиста, не давшего ему объехать пробку по встречке

В Новосибирске водитель плюнул в другого автомобилиста, отказавшегося пускать его со встречной полосы в ряд. Фото: Кадр из видео/"АСТ-54"

В Новосибирске водитель плюнул в другого автомобилиста, отказавшегося пускать его со встречной полосы в ряд. Конфликт на дороге произошел 27 августа, но в сеть его видеозапись попала позже.

— Они за «скорой» ехали по встречке через сплошную, решил не пускать, результат на видео, — рассказал подписчик телеграм-канала «АСТ-54 black».

Развернулась ситуация в пробке от Гусиного Брода в сторону города. Затор собрался из-за ДТП с пятью машинами. Как позже рассказали в соцсетях очевидцы, желающий проскочить на встречку за скорой помощью был не один. Такие водители объезжали затор, а потом пытались встроиться обратно.

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