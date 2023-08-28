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НовостиОбщество28 августа 2023 18:16

«Пристроился за «скорой»: в Новосибирске водитель плюнул в автомобилиста, не давшего ему объехать пробку по встречке

Водитель плюнул в новосибирца, не давшего ему объехать пробку по встречке
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске водитель плюнул в другого автомобилиста, отказавшегося пускать его со встречной полосы в ряд. Фото: Кадр из видео/"АСТ-54"

В Новосибирске водитель плюнул в другого автомобилиста, отказавшегося пускать его со встречной полосы в ряд. Фото: Кадр из видео/"АСТ-54"

В Новосибирске водитель плюнул в другого автомобилиста, отказавшегося пускать его со встречной полосы в ряд. Конфликт на дороге произошел 27 августа, но в сеть его видеозапись попала позже.

— Они за «скорой» ехали по встречке через сплошную, решил не пускать, результат на видео, — рассказал подписчик телеграм-канала «АСТ-54 black».

Развернулась ситуация в пробке от Гусиного Брода в сторону города. Затор собрался из-за ДТП с пятью машинами. Как позже рассказали в соцсетях очевидцы, желающий проскочить на встречку за скорой помощью был не один. Такие водители объезжали затор, а потом пытались встроиться обратно.

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