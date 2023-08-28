«Боюсь, что останется без образования»: жительница Новосибирска не может устроить в школу внучку-девятиклассницу

Семья из Новосибирска столкнулась с проблемой зачисления ребенка в школу. Фото: Мария ЛЕНЦ

Семья из Новосибирска столкнулась с проблемой зачисления ребенка в школу. По словам сибиряков, в девятый класс девочку не хочет брать ни одно учебное заведение Центрального района.

- Моя внучка училась с 1 по 7 класс в 99 школе (теперь это лицей №22). В прошлом году она с родителями переехали в село Каменка, где пошла в другую школу. В этом году обстоятельства изменились, и дочь с внучкой вернулись домой. По месту постоянной регистрации в зачислении нам отказали из-за отсутствия мест. Мы все школы центрального района обзвонили, ответ один, - рассказала бабушка девятиклассницы Наталья.

За право быть зачисленными семья девочки бьется с начала августа. Наталья переживает, что внучка останется без образования.

- Мы просим не элитную, а обычную школу, чтобы ребенок мог закончить 9 классов и уйти в колледж, - пояснила она.

КП-Новосибирск направила в мэрию города запрос на комментарий по данному факту.

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