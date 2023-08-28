В зоне СВО погиб контрактник из Новосибирской области Никита Ощепков

В зоне спецоперации погиб контрактник из Новосибирской области Никита Ощепков. Источник фото: администрация Коченевского района

В ходе специальной военной операции погиб 21-летний житель села Прокудское рабочего поселка Коченево Новосибирской области Никита Ощепков. Об этом сообщили в администрации Коченевского района.

- Никита родился 21 июля 2002 году. Обычный мальчишка, веселый, счастливый. В 2018 году окончил 9 классов Чикской школы № 7, после чего поступил в Новосибирский технический колледж имени А.И. Покрышкина на профессию сварщик, - говорится в сообщении.

Не окончив обучение, Никита поступил на срочную службу. А спустя три месяца подписал контракт.

17 ноября 2022 года молодой человек погиб при выполнении воинского долга.

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