В полиции прокомментировали избиение ребенка матерью в Новосибирске

В полиции прокомментировали избиение маленького мальчика мамой в Новосибирске. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В полиции прокомментировали избиение маленького мальчика мамой в Новосибирске. Информация об этом появилась в сети, предположительно, инцидент произошел на улице Красноярской: женщина протащила ребенка по тротуару и ударила в спину.

— В полицию информация по данному факту не поступала. Сейчас полицейские проводят проверку по факту появившейся в сети информации, все обстоятельства уточняются, — сообщили КП-Новосибирск в областном МВД.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как под Новосибирском отец избил сына ремнем на детской площадке.

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