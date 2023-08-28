Люди с инвалидностью проверили метро Новосибирска на доступность. Источник фото: мэрия Новосибирска

Люди с инвалидностью проверили на доступность новосибирское метро. В эксперименте участвовали незрячий, слабослышащий и маломобильный люди.

- Активисты внесли ряд предложений, которые позволят избежать травм и облегчить проезд людям с инвалидностью, - пояснила начальник департамента по социальной политике мэрии Ольга Незамаева.

Среди таких инициатив - установка предупреждающей полосы перед платформой, разделение входов для маломобильных людей и для незрячих.

Сейчас метро оборудовано средствами аудиовизуальной информации, ступенькоходами, спусками для маломобильных людей, тактильными плитками и табличками. Каждая станция содержит схемы движения поездов, выполненных шрифтом Брайля, также работает специально обученный персонал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber