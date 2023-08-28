Люди с инвалидностью проверили метро Новосибирска на доступность. Источник фото: мэрия Новосибирска
Люди с инвалидностью проверили на доступность новосибирское метро. В эксперименте участвовали незрячий, слабослышащий и маломобильный люди.
- Активисты внесли ряд предложений, которые позволят избежать травм и облегчить проезд людям с инвалидностью, - пояснила начальник департамента по социальной политике мэрии Ольга Незамаева.
Среди таких инициатив - установка предупреждающей полосы перед платформой, разделение входов для маломобильных людей и для незрячих.
Сейчас метро оборудовано средствами аудиовизуальной информации, ступенькоходами, спусками для маломобильных людей, тактильными плитками и табличками. Каждая станция содержит схемы движения поездов, выполненных шрифтом Брайля, также работает специально обученный персонал.
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