«Прятал синяки под рубашкой»: В Новосибирске семиклассник помог посадить 22-летнего отчима за истязания

Врачи заметили травмы и обратились в полицию. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске мать и бабушка делят в суде право воспитывать ребенка, который стал жертвой жестокого отчима. Об этом рассказали КП-Новосибирск жители Пашино:

- Мама Артема* была ограничена в правах, подростка передали на попечительство бабушке с дедушкой. Жалоб на бабушку и ребенка нет, мальчик перешел в 9 класс, принимал участие в спортивных соревнованиях. Мать ребенка планирует восстановить свои права, это решит суд, - сообщили КП-Новосибирск жители Пашино.

История началась в сентябре 2021 года, когда 44-летняя мать ребенка стала встречаться с 22-летним гражданином Таджикистана, через месяц они поженились. В декабре женщина привела сына в больницу, и врачи ужаснулись: выявили у него сотрясение головного мозга, ушибы на виске, синяк под глазом, ушибы шеи, плеча, спины и правого бока. Мать пыталась успокоить врачей, якобы ребенок подрался.

По данным следствия, отчим систематически избивал ребенка и требовал заниматься тяжелым трудом, угрожал и заставлял молчать. Семиклассник приходил в школу в длинном свитере и скрывал синяки.

Следователи возбудили уголовные дела об истязании несовершеннолетнего и причинении вреда здоровью средней тяжести. Отчим не признал вину, Калининский районный суд назначил ему 4 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

- 22-летний подсудимый был трудоустроен подсобным рабочим. Он в суде вину не признал, от показаний отказался, в жалобах просили приговор отменить и оправдать его. Подсудимый отрицал факт нанесения телесных повреждений, ссылаясь на то, что потерпевший наговаривает на него. Калининский районный суд назначил ему 4 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, Новосибирский областной суд оставил наказание в силе, - сообщила КП-Новосибирск старший прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Надежда Ракова.

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