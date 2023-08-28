Боли в животе и температура: жители Новосибирской области пожаловались на массовое отравление в кафе

В Искитиме семеро человек отравились в одном из городских кафе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Искитиме семеро человек отравились в одном из городских кафе. Об этом КП-Новосибирск рассказала одна из пострадавших.

- Постоянно питаюсь в этом заведении, хожу на обеденный перерыв с коллегой. 22 августа также пришли поесть. Я взяла салат, картофельное пюре и мясную котлету. Моя коллега тоже что-то из второго. Запили все это компотом. Этой же ночью почувствовала недомогание, сильные боли в животе со всеми выходящими последствиями, температура, - рассказала КП-Новосибирск пострадавшая Олеся.

В таком состоянии девушка пробыла ночь и два дня. Отравление чуть не сорвало бракосочетание Олеси и ее молодого человека.

- 25 августа у меня была свадьба, которую по объяснимым причинам я хотела отменить. Но к вечеру 24 числа стало уже легче. В больницы я не обращалась, лечилась самостоятельно, - поделилась девушка.

А вот у коллеги Олеси дела пошли немного хуже. От той порции обеда девушка страдает до сих пор, так как теперь у нее обострился хронический колит.

Девушка говорит, что они – не единственные пострадавшие искитимского заведения. Они рассказали, что отравились минимум 7 посетителей.

- Разговаривала сегодня с еще одной подругой, она также после этого заведения почувствовала себя очень плохо, даже вызывала скорую ночью. Она ела там примерно 24-25 августа, - рассказала Олеся.

КП-Новосибирск пыталась связаться с администрацией кафе, однако на момент публикации там не ответили.

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