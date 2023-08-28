В Новосибирске подростка по ошибке отдали под суд за наркотики

В Новосибирске 15-летнего подростка по ошибке под суд отдали за наркотики.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске 15-летнего подростка по ошибке под суд отдали за наркотики. Прокурор рассказал, почему так вышло.
— 15-летнего подростка обвиняли в приобретении и хранении наркотиков для личного потребления. Но дело в том, что ответственность за это наступает с 16 лет. И получилось так, что молодого человека отдали под суд по ошибке, — пояснил КП-Новосибирск начальник уголовно-судебного управления Прокуратуры Новосибирской области Александр Власов.
В итоге прокурор во время суда отказался от обвинения и уголовное дело было закрыто.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала подробности о том, почему было закрыто дело экс-директора новосибирской школы, которого обвиняли в распространении порнографии среди подростков.
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