В Новосибирске подростка по ошибке отдали под суд за наркотики

В Новосибирске 15-летнего подростка по ошибке под суд отдали за наркотики. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске 15-летнего подростка по ошибке под суд отдали за наркотики. Прокурор рассказал, почему так вышло.

— 15-летнего подростка обвиняли в приобретении и хранении наркотиков для личного потребления. Но дело в том, что ответственность за это наступает с 16 лет. И получилось так, что молодого человека отдали под суд по ошибке, — пояснил КП-Новосибирск начальник уголовно-судебного управления Прокуратуры Новосибирской области Александр Власов.

В итоге прокурор во время суда отказался от обвинения и уголовное дело было закрыто.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала подробности о том, почему было закрыто дело экс-директора новосибирской школы, которого обвиняли в распространении порнографии среди подростков.

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