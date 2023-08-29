В Новосибирске промыли 4 километра ливневок

В городе построили новую систему ливневок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске промыли 4 километра ливневой канализации. Об этом КП-Новосибирск сообщили в мэрии города. Так же весной 2023 года были промыты дождеприемники – одна из важных систем ливненой канализации.

- Было расконсервировано и промыто 4913 решеток дождеприемных устройств, что составляет 100 % от общего количества, - отметили в пресс-центре мэрии города Новосибирск.

Также в этом году в Новосибирске построили новый ливневый коллектор. Он проходит под улицей Порт-Артурской и длится до очистных сооружений. Его длина составляет 590 метров.

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