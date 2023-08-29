«Жил у людей»: в Новосибирске спасли ёжика, выбежавшего на проезжую часть

Ежонка выпустили на волю. Фото: ЦРДЖ
В Новосибирске спасли ежонка, выбежавшего на дорогу. Он жил в Центре реабилитации диких животных. Там его подлечили. И помогли окрепнуть.
- Ему было два месяца. Девушка увидела, как он слазил с бордюра на дорогу. Она забрала его и кормила целый месяц. Потом через объявления она узнала о нас и отдала ежонка нам, - рассказала КП-Новосибирск Кристина, волонтер Центра.
Малыша ежа обработали от паразитов. Из-за несбалансированного питания у него были хрупкие иголки.
Когда колючий окреп, его выпустили на природу. Теперь он живет естественной среде обитания.
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