В Новосибирске маршрут троллейбуса №29 продлили до Новомарусино.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 1 сентября в Новосибирске троллейбус №29 продлят до Новомарусино. Маршруту присвоят название «Улица Александра Чистякова - ЖК «Новомарусино». Автопарк увеличится до 24 троллейбусов.
-Увеличение количества подвижного состава на маршруте с интервалом движения троллейбусов не более 10 минут обеспечит оптимальный режим транспортного обслуживания, - рассказал начальник управления пассажирских перевозок мэрии Владимир Кондауров.
Время в пути составит порядка 10 минут.
Обновленный маршрут создан для транспортного обеспечения жителей отдаленных Кировского и Ленинского районов.
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