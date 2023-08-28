В Новосибирске маршрут троллейбуса №29 продлили до Новомарусино. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября в Новосибирске троллейбус №29 продлят до Новомарусино. Маршруту присвоят название «Улица Александра Чистякова - ЖК «Новомарусино». Автопарк увеличится до 24 троллейбусов.

-Увеличение количества подвижного состава на маршруте с интервалом движения троллейбусов не более 10 минут обеспечит оптимальный режим транспортного обслуживания, - рассказал начальник управления пассажирских перевозок мэрии Владимир Кондауров.

Время в пути составит порядка 10 минут.

Обновленный маршрут создан для транспортного обеспечения жителей отдаленных Кировского и Ленинского районов.

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